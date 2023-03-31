Derbide iki takım da siftah peşinde koşacak

Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde iki takım da bu sezon ilk kez bir derbi maçtan 3 puanla ayrılmaya çalışacak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Derbide iki takım da siftah peşinde koşacak
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31 Mart 2023 12:33
Milli ara sonrası gözler yeniden Süper Lig'e çevrilirken pazar günkü Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için geri sayım başladı.

Bu dev maç, şampiyonluk ve Avrupa kupalarına katılım yolunda iki takım açısından da büyük önem taşıyor. Karşılaşmayı daha da önemli kılan bir unsur daha var: Hem Kanarya'nın hem de Kartal'ın bu sezon hiç büyük maç kazanamamış olması. Pazar günü 3 puan alacak taraf, bu sezon ilk kez ezeli rakiplerinden birini devirmiş olacak.

JESUS ÜÇTE SIFIR

Ev sahibi Fenerbahçe bu sezon üç büyük rakibi önünde 1 beraberlik 2 yenilgi alırken gol de atamadı. Sarı-lacivertliler, hem gol hem galibiyet siftahı için ter dökerken Teknik Direktör Jorge Jesus da Türkiye'de ilk kez büyük bir maç kazanmış olacak. Ancak Portekizli hoca cezası nedeniyle kulübede olmayacak.

GÜNEŞ TEK MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de bu sezon ikinci derbisinde ilk galibiyetini almak için ter dökecek. Kartal, Güneş yönetiminde Galatasaray'a kaybetmişti.

FENERBAHÇE'NİN DERBİ KARNESİ

Beşiktaş-Fenerbahçe: 0-0
Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0
Fenerbahçe-Galatasaray: 0-3

BEŞİKTAŞ'IN DERBİ KARNESİ

Beşiktaş-Fenerbahçe: 0-0
Beşiktaş-Trabzonspor: 2-2
Galatasaray-Beşiktaş: 2-1

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