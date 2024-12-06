Derbide gözler Mert Günok'ta olacak

Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi, Beşiktaş'ın kaptanı Mert Günok'un kariyerindeki 10. derbi olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Derbide gözler Mert Günok'ta olacak
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06 Aralık 2024 11:49
7 Aralık Cumartesi günü oynanacak derbi, Beşiktaş'ın kaptanı Mert Günok'un kariyerindeki 10. derbi olacak.

Tecrübeli kaleci, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'de 2, Beşiktaş'ta ise 7 derbide kaleyi korurken bu maçlarda kalesinde 17 gol gördü.

Mert Günok, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye karşı 10. kez forma giyecek. Beşiktaş formasıyla 4 Fenerbahçe derbisine çıkan Mert, birer galibiyet ve beraberlik, iki de mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tecrübeli file bekçisi, Fenerbahçe'ye rakip olduğu bu derbilerde kalesinde 14 gol gördü.
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