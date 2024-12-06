Derbide gözler Mert Günok'ta olacak

7 Aralık Cumartesi günü oynanacak derbi, Beşiktaş'ın kaptanı Mert Günok'un kariyerindeki 10. derbi olacak.
Tecrübeli kaleci, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'de 2, Beşiktaş'ta ise 7 derbide kaleyi korurken bu maçlarda kalesinde 17 gol gördü.
Mert Günok, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye karşı 10. kez forma giyecek. Beşiktaş formasıyla 4 Fenerbahçe derbisine çıkan Mert, birer galibiyet ve beraberlik, iki de mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tecrübeli file bekçisi, Fenerbahçe'ye rakip olduğu bu derbilerde kalesinde 14 gol gördü.
Tecrübeli kaleci, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'de 2, Beşiktaş'ta ise 7 derbide kaleyi korurken bu maçlarda kalesinde 17 gol gördü.
Mert Günok, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye karşı 10. kez forma giyecek. Beşiktaş formasıyla 4 Fenerbahçe derbisine çıkan Mert, birer galibiyet ve beraberlik, iki de mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tecrübeli file bekçisi, Fenerbahçe'ye rakip olduğu bu derbilerde kalesinde 14 gol gördü.