Derbide gözler Mauro Icardi'de

Karagümrük galibiyeti sonrası G.Saray, pazar günü F.Bahçe ile oynanacak derbiye kilitlendi. Bu önemli maçta Aslan'ın kozu Mauro Icardi olacak.Geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynayan, bu sezon bonservisiyle gelen Arjantinli, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzon ile oynadığı maçları hiç boş geçmedi. 30 yaşındaki golcü, Beşiktaş'a 3, F.Bahçe ve Trabzon'a karşı da 2'şer kez oynadı; Siyah-Beyazlılar'a 5, Bordo-Mavililer'e 3, Sarı-Lacivertliler'e 2 gol attı. Bu sezon 16 maça çıkan Icardi, 12 gol sevinci yaşadı.Öte yandan Okan Buruk, derbinin ilk 11'ini belirlemeye başladı. Kart cezası biten Muslera'ya kaleyi teslim edecek hoca, savunmada Sanchez ve Abdülkerim ikilisini düşünüyor. Sağ bekte Boey'in yeri garanti. Sol bek için Kazımcan ve Barış Alper aday. Orta sahanın göbeğinde ise Torreira ve Kaan Ayhan favori. İleri uçtaki 4'lünün Zaha, Kerem, Ziyech ve Icardi olması bekleniyor.