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"Denver, Lonzo için Bol'u teklif etti" iddiası!

Denver Nuggets'ın, New Orleans Pelicans point guardı Lonzo Ball için takas paketinde Bol Bol'u teklif ettiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets'ın, New Orleans Pelicans point guardı Lonzo Ball için takas paketinde Bol Bol'u teklif ettiği iddia edildi.

Bleacher Report'tan Jake Fischer'e göre, iki takım arasındaki erken görüşmelerde Bol'un da adı geçti:

"Ball'a talip olan bir takım olarak defalarca adı geçmiş olan Denver'ın, ilk görüşmelerde Bol Bol'u teklif ettiği söylendi. Ancak New Orleans, 2019 Draftı'nda Oregon çıkışlı oyuncuyu seçme ve iki yönlü bir sözleşme imzalama fırsatına sahipti, lakin bunun yerine Brezilyalı guard Didi Louzada'yı seçmişti."

Bol, maç başına 5.2 dakika sahada kaldığı 18 karşılaşmada 2.0 sayı ortalamasına sahip.


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