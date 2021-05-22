Denizlispor'da yaprak dökümü

Denizlispor'da alacaklarını alamayan Recep Niyaz sözleşmesini feshetti. Mustafa Yumlu da gitti.

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Denizlispor'da yaprak dökümü
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22 Mayıs 2021 15:49
Süper Lig'den düşen Denizlispor'da yaprak dökümü devam ediyor. Aissati, Subotic, Pantilimon, Tiago Lopes ve Sagal'ın ardından iki oyuncu daha sözleşmelerini feshetti.

Yeni Asır'ın haberine göre; Horoz'un altyapı patentli 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Recep Niyaz, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle mukavelesini tek taraflı feshetti. Genç oyuncuya Sivasspor, Giresunspor, Adana Demirspor ve Samsunspor'un talip olduğu öğrenildi. 2018'den bu yana tekrar forma giyerek TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan, 2 sezondur da Süper Lig kadrosunun değişilmezlerinden olan Recep Niyaz, bu sezon çıktığı 28 maçta 5 gol atıp 2 asist yaptı. Recep Niyaz'ın ardından Mustafa Yumlu da takımından ayrıldığını bildirdi.

AYRILIK ZAMANI GELDİ

Yumlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, takımda terinin son damlasına kadar mücadele ettiğini ancak ayrılık zamanının geldiğini belirtti. Yumlu, "Bu güzel kulübü ve şehri yeniden Süper Lig'de görmeyi ümit ediyorum" dedi.


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