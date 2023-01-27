Denizlispor'a golcüsünden kötü haber

Spor Toto 1. Lig'de pazar günü evinde Manisa Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek Altaş Denizlispor'da Ömer Şişmanoğlu sancısı yaşanıyor.



Geçen hafta deplasmanda kaybedilen Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanıp oyuna devam edemeyen tecrübeli golcünün sağ baldırında ciddi sorun olduğu ifade edildi.



Çekilen MR sonucunda baldırdaki kanamanın sürdüğü ve Ömer'in büyük olasılıkla Manisa FK karşılaşmasında görev yapamayacağı bildirildi. Ömer'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mayi, Leo ve Özer'in iyileştiği, üç futbolcunun da takımla antrenmanlarda yer aldığı vurgulandı.





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