Deniz Türüç: 'Yakaladığımızı atsak farklı olurdu'

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Başakşehir'de ilk golün sahibi Deniz Türüç, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Yakaladıkları gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini söyleyen Türüç, "Bence yakaladığımız pozisyonları, ilk iki pozisyon bizimdi, Aleksic ve Enzo ile. Böyle takımlara karşı yakaladıklarını atamayınca özgüvenin geriye gidiyor, topun arkasından gidiyorsun. Atsak farklı olurdu. Her şeye rağmen beraberliği bulduk. Ondan sonra bir dönem oyunu kendimize çekmeye çalıştık, özgüvenle ve baskıyla. Evinde 2 gol atıyorsan kazanacaksın, hele Başakşehir olarak. Çok üzgünüz. 3 maçlık yenilmediğimiz bir seri vardı. Elimizden gelen her şeyi yaptık, olmadı. Önümüzde kupada Beşiktaş ve ligde Denizli maçı var. O maçları en iyi şekilde geçmek istiyoruz. Eşim altı aylık hamile. Ona söz vermiştim, gol atınca böyle kutlayacağım. Keşke ben gol atmasaydım da kazansaydık. Futbolda böyle şeyler var." ifadelerini kullandı.



