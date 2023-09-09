Deniz Küreği Türkiye Şampiyonas start verdi

Kocaeli'de gerçekleştirilen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Deniz Küreği Türkiye Şampiyonas start verdi
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09 Eylül 2023 13:54
Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, 31 kulüpten 645 sporcunun katılımıyla Kocaeli'de başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kürek Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen yarışların startı, Sekapark sahilinde verildi.

Şampiyonada 22 farklı kategoride mücadele eden 31 kulüpten 645 sporcu, 4 bin ve 6 bin metrelik parkurlarda kürek çekiyor.

Pazar günü sona erecek yarışlarda, dereceye giren sporculara madalya ve çeşitli ödüller verilecek.

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