Denis Antyukh: 'Fenerbahçe çok iyi takım'

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi Dinamo Kiev'in kanat oyuncusu Denis Antyukh, açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulunan genç oyuncu yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe çok iyi bir takım, geçen yaz onlarla yaptığımız dostluk maçını hatırlıyorum. Türkiye Ligi güçlü bir lig. Tüm takımlar iyi seviyede" dedi.



Futbola odaklanamadıklarını belirten Antyukh, "Aklımız şu anda savaşta. Ülkenin kaderini değiştirmek zor. Elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



Yıldız oyuncu son olarak, İsviçre'de iki hazırlık maçı yapacaklarını belirterek yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmak istediklerini sözlerine ekledi.





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