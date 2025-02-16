Demir Ege attı, beraberlik çıktı!

Portekiz Ligi'nde Rio Ave, sahasında AVS ile 1-1 berabere kaldı. Rio Ave'nin beraberlik golü Demir Ege Tıknaz'dan geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Demir Ege attı, beraberlik çıktı!
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16 Şubat 2025 20:30
Portekiz Ligi'nin 22. haftasında Rio Ave, saahasında AVS ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

AVS, John Mercado'nun attığı golle 32. dakikada öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Rio Ave, , Beşiktaş'tan kiralanan Demir Ege Tıknaz'ın 62. dakikada attığı golle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Rio Ave'de golü atan Demir Ege Tıknaz, ilk 11'de başladığı maçta 83. dakikada sarı kart gördü ve 86. dakikada oyundan çıktı.

Bu sonucun ardından Rio Ave 26, AVS 19 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Rio Ave, Estoril ile deplasmanda karşılaşacak. AVS, sahasında Sporting'i ağırlayacak.



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