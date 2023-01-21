Deloitte'un Futbol Para Ligi Araştırması yayımlandı

Futbol dünyasında en çok kazanç sağlayan 20 kulübün 2021-22 sezonundaki toplam geliri, bir önceki yıla göre yüzde 13 arttı.



Deloitte tarafından açıklanan Futbol Para Ligi raporuna göre, 2021-22 sezonunda en çok kazanç sağlayan 20 kulübün toplam geliri, bir önceki döneme göre yüzde 13 artarak 8,2 milyardan 9,2 milyar avroya çıktı.



Araştırma, futbolu da durduran Kovid-19'un olumsuz etkilerinin aşıldığını ortaya koydu. Artış, salgının vurduğu iki sezonun ardından taraftarların dönüşüyle gerçekleşti. 2020-21'de 111 milyon avro olan maç günü geliri, geçen sezon 1,4 milyar avroya yükseldi.



Listede en iyi 20 ve 30'a giren kulüplerin yarısından fazlasını tek ülkenin (İngiltere) takımları oluşturdu. İlk 30'a girenlerin 16'sını İngiltere Premier Lig kulüplerinin oluşturduğu listenin zirvesinde, geçen yıl 731 milyon avro gelir elde eden Manchester City yer aldı. Listeye İspanya'dan 5, İtalya ve Almanya'dan üçer, Fransa, Portekiz ve Hollanda'dan birer ekip girdi.



Real Madrid'in 713,8 milyon avroyla ikinciliğe yerleştiği sıralamada Liverpool 701,7 milyon avroyla üçüncü, Manchester United 688,6 milyon avroyla dördüncü oldu.



Liverpool, Para Ligi'nde en büyük hamleyi yapan kulüp oldu. Kulüp, yedincilikten üçüncülüğe sıçrayarak Para Ligi tarihindeki en iyi sıralamasına yerleşti.



Para Ligi'nin en güçlü kulüplerinden Barcelona ve Real Madrid'in gelirleri, henüz pandemi öncesi seviyelere ulaşamadı. Bu kulüplerin gelirleri, 2018-19'a kıyasla sırasıyla 203 milyon ve 43 milyon avro azaldı.



2018-19 sezonundan bu yana ilk kez yeni bir kulüp, Para Ligi'nde ilk 10'a girdi. Arsenal, 2021-22 sezonunda İtalya ekibinin neredeyse üç katı olan maç günü geliri sayesinde, 9'uncu basamaktan 11'inci sıraya düşen Juventus'un yerini aldı.



Premier Lig'in 6 büyük kulübünden 5'i, yeni ortaklıkların kurulması, konserler ve stat turları gibi maç günü dışı etkinliklerin geri dönmesi nedeniyle avro bazında yüzde 15 veya daha fazla artış bildirdi.



Taraftarların dönüşü, kulüplerin genel gelir dağılımını pandemi öncesi seviyelerle uyumlu hale getirdi. 2021-22'de ilk 20 kulüp, gelirlerinin yüzde 15'ini maç günü etkinliklerinden, yüzde 44'ünü yayınlardan ve yüzde 41'ini ticari kaynaklardan elde ederken bu oran 2018-19'da kaydedilen dağılımla neredeyse aynı oldu.





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