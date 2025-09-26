26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Defne Kurt'tan 5 günde 4. altın!

Milli yüzücü Defne Kurt, Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre serbest stil S10 kategorisinde 59.08'lik derecesiyle altın madalya kazandı. 5 günde 4. altınını alan Defne, bu başarıyı elde eden ilk Türk sporcu oldu.

calendar 26 Eylül 2025 15:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Defne Kurt'tan 5 günde 4. altın!
Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda adını tarihe altın harflerle yazdıran milli sporcumuz Defne Kurt, kadınlar 100 metre serbest stil S10 kategorisinde elde ettiği 59.08'lik derecesiyle altın madalya kazandı.
 
Bu zaferle birlikte şampiyonadaki 4. altın madalyasını kazanan genç sporcu, 5 gün içinde 4 altın madalya alan ilk Türk sporcu unvanını da elde etmiş oldu. Gösterdiği üstün performansla büyük takdir toplayan Defne, Türk spor tarihine geçti.
 
Başarılarıyla Türk bayrağını uluslararası arenada gururla dalgalandıran Defne Kurt, şampiyonadaki yolculuğuna yeni madalya hedefleriyle devam ediyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
