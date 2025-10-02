02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
22:00
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
1-010'
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
22:00
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
0-09'
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
0-09'
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
1-010'
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
1-010'
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
0-09'
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
0-09'
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
22:00
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
0-09'
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
22:00
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
22:00
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
22:00
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
22:00
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
22:00
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
0-09'
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
22:00
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
0-010'
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
22:00
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
22:00
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
22:00
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
22:00
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
22:00
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
22:00
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
22:00
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
22:00
02 Ekim
Roma-Lille
0-19'
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
0-010'
02 Ekim
Celtic-Braga
0-010'
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
0-08'
02 Ekim
FCSB-Young Boys
0-010'
02 Ekim
Bologna-Freiburg
0-010'
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
22:00

De Bruyne'den Hojlund - Haaland benzetmesi!

Napoli'nin dünya yıldızı orta sahası Kevin De Bruyne, Rasmus Hojlund'dan övgüyle bahsetti.

02 Ekim 2025 19:15
Sporx.com
Napoli'nin Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada iki gol atan Rasmus Hojlund, hem performansıyla hem de Kevin De Bruyne'nin sözleriyle gündem oldu.

Napoli formasıyla çıkışa geçen 21 yaşındaki forvet, Sporting karşısında iki golle yıldızlaştı. Maçın ardından konuşan Kevin De Bruyne, genç oyuncuyu Erling Haaland'a benzetti:

"İlk golde doğru anı bekledim ve pası Rasmus'a verdim, o da işini yaptı. Çok gelişiyor ve bana Haaland'ı hatırlatıyor. İkisi de derinlere koşu yapmayı seviyor. Belki Hojlund biraz daha top almaya geliyor ama boş alanı değerlendirmesi gerektiğini biliyor. Böyle oynarsa bize çok katkı sağlayacak."


"ONUN GİBİ YILDIZLA ÖZEL BİR ŞEY"

Karşılaşma sonrası konuşan Hojlund ise duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Şampiyonlar Ligi'nde oynamak hayalini kurduğun bir geceydi. Golümü attığımda Napoli armasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi logosunu da öptüm. Burada olmaktan mutluyum. Kevin De Bruyne gibi bir yıldızla oynamak özel bir şey. Ben boşluğa koşu yapıyorum, o da mutlaka topu getiriyor."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
