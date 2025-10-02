De Bruyne'den Hojlund - Haaland benzetmesi!

Napoli'nin Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada iki gol atan Rasmus Hojlund, hem performansıyla hem de Kevin De Bruyne'nin sözleriyle gündem oldu.
Napoli formasıyla çıkışa geçen 21 yaşındaki forvet, Sporting karşısında iki golle yıldızlaştı. Maçın ardından konuşan Kevin De Bruyne, genç oyuncuyu Erling Haaland'a benzetti:
"İlk golde doğru anı bekledim ve pası Rasmus'a verdim, o da işini yaptı. Çok gelişiyor ve bana Haaland'ı hatırlatıyor. İkisi de derinlere koşu yapmayı seviyor. Belki Hojlund biraz daha top almaya geliyor ama boş alanı değerlendirmesi gerektiğini biliyor. Böyle oynarsa bize çok katkı sağlayacak."
"ONUN GİBİ YILDIZLA ÖZEL BİR ŞEY"
Karşılaşma sonrası konuşan Hojlund ise duygularını şu sözlerle paylaştı:
"Şampiyonlar Ligi'nde oynamak hayalini kurduğun bir geceydi. Golümü attığımda Napoli armasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi logosunu da öptüm. Burada olmaktan mutluyum. Kevin De Bruyne gibi bir yıldızla oynamak özel bir şey. Ben boşluğa koşu yapıyorum, o da mutlaka topu getiriyor."
Napoli formasıyla çıkışa geçen 21 yaşındaki forvet, Sporting karşısında iki golle yıldızlaştı. Maçın ardından konuşan Kevin De Bruyne, genç oyuncuyu Erling Haaland'a benzetti:
"İlk golde doğru anı bekledim ve pası Rasmus'a verdim, o da işini yaptı. Çok gelişiyor ve bana Haaland'ı hatırlatıyor. İkisi de derinlere koşu yapmayı seviyor. Belki Hojlund biraz daha top almaya geliyor ama boş alanı değerlendirmesi gerektiğini biliyor. Böyle oynarsa bize çok katkı sağlayacak."
"ONUN GİBİ YILDIZLA ÖZEL BİR ŞEY"
Karşılaşma sonrası konuşan Hojlund ise duygularını şu sözlerle paylaştı:
"Şampiyonlar Ligi'nde oynamak hayalini kurduğun bir geceydi. Golümü attığımda Napoli armasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi logosunu da öptüm. Burada olmaktan mutluyum. Kevin De Bruyne gibi bir yıldızla oynamak özel bir şey. Ben boşluğa koşu yapıyorum, o da mutlaka topu getiriyor."