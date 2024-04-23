Los Angeles Lakers'ın yıldızı Anthony Davis, Yılın Savunmacısı ödülü için son adaylar arasında seçilmemesinin ardından yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.



Başarılı savunma performanslarına rağmen Davis, bu sezon prestijli ödül için seçilen üç finalist arasında yer almamıştı.



Davis, ligin bu alanda kendisini desteklemediğini vurgulayarak, bu sebeple ödülü kazanma şansına dair şüphelerini şu sözlerle belirtti:



"Ödülü alacağım yok. Bana vermeyecekler. Lig beni sevmiyor. Ligin en iyi savunma oyuncusu benim. 1'den 5'e her pozisyonu savunabiliyorum. Uzunlar arasında ikili oyunları en iyi savunan oyuncu da benim. Şut blokluyorum, ribaund alıyorum..."



Şut bloklama ve ribaund yetenekleriyle tanınan Lakers forveti, artık bireysel övgülerden ziyade takım başarısına odaklandığını ifade etti:



"Daha ne yapabilirim bilmiyorum. Artık önüme bakıyorum. Takımın şampiyonluk kazanmasına yardımcı olmak adına elimden geleni yapacağım. Bireysel ödüllerle işim bitmiştir."



Davis, beş farklı sezonda DPOY oyları toplamış olsa da, 2019-20 sezonunu adaylar arasında ikinci bitirdiğinden bu yana oylamada bir faktör olamamıştı.





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