Davis: "Marc'tan bir şeyler çalmaya çalışıyorum!"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, takım arkadaşı Marc Gasol'un kendisinin hücumda daha iyi bir oyuncu olmasına nasıl yardım ettiğini anlattı.



Davis, geçtiğimiz gece Memphis Grizzlies'e karşı alınan 108-94'lük galibiyette kaydettiği 17 sayı ve 9 ribaundlık performans sonrası şunları söyledi:



"Marc'ın yanımda olması iyi bir şey, çünkü pivot olarak tepeden, çaprazdan ve alçak posttan pas verme konusunda Marc'tan çok şey öğreniyorum. Bunu ondan çalmanın yollarını bulmaya çalışıyorum.



Oyunuma daha fazla şey eklemeye uğraşıyorum. Pek çok takımın bana ikili sıkıştırma yaparak, farklı bir şekilde şut çıkarmam için uğraştıklarını biliyorum. İkili sıkıştırmayı savuşturmanın en iyi yolu da boştaki adama pas atmaktır. Ve adamlarımız şut da sokabiliyorlar.



Ben işimi yapıyorum… Önümde olsun, köşede ya da ortada olsun, her nerede olursa olsun doğru adamı görmem gerekiyor. Takımı daha iyiye taşımanın yolu budur. Eskiden olduğu kadar sayı atmıyorum ama pozisyonları doğru oynuyorum."



Davis, bu sezon maç başına kariyerinin en iyisi olan 4.0 asist ortalaması yakalarken, Gasol de mükemmel saha görüşü ve pasörlüğü ile tanınıyor.



