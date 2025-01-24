Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis, takım arkadaşı LeBron James ile bir NBA şampiyonluğu daha istediklerini söyledi.



Davis, ESPN'den Shams Charania'ya yaptığı açıklamada, 2020'de Disney World bubble'ında düzenlenen playofflar sonrası kazandıkları ilk NBA Finalleri zaferinin ardından, James ile başka bir şampiyonluğa odaklandıklarını açıkladı:



"Birincisi, şehrimiz için kazanmak istiyoruz. İkincisi, hiç geçit töreni düzenleyemedik. Üçüncüsü, şampiyonluğumuzun 'sayılmadığı' üzerine çok sohbet var ve bence muhtemelen kazanılması en zor şampiyonluktu. Beraber başka bir şampiyonluk kazanmak için çok çok motiveyiz."



Los Angeles, COVID-19 salgını nedeniyle sezon ertelenmeden önce 2019-20 sezonunu 49-14'lük bir dereceyle açmıştı. Sonunda, oyuncuların hastalığı yaymasını önlemek için testler ve protokoller uygulandığından dolayı, taraftarlar olmadan Disney World balonunun içinde sezon yeniden başlamıştı.



James ve Davis, Lakers'ın Batı Konferansı playofflarında sırasıyla Portland Trail Blazers, Houston Rockets ve Denver Nuggets'ı yenmesine öncülük etmiş ve ardından altı maçta Miami Heat'i yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.



James Finaller MVP'si seçilirken, Davis ise Heat'e karşı altı karşılaşmada ortalama 25 sayı ve 10.7 ribaund ile oynamıştı.



Lakers şu anda Batı'da beşinci sırada yer alıyor ve 24-18'lik bir dereceye sahip.



