Davinson Sanchez için resmi teklif yolda!

Napoli, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Davinson Sanchez için resmi teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Davinson Sanchez için resmi teklif yolda!
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03 Mayıs 2024 08:58
Galatasaray'da transfer için görüşmelerini sürdüren yönetim, yıldız oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

NAPOLI'DE LİSTE BAŞI

Bu sezon Avrupa kupalarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Davinson Sanchez ayrılacak isimlerin başında geliyor. Sarı kırmızılı kurmaylar, Kolombiyalı stoper oyuncusunun satışından önemli bir gelir elde etmek istiyor.

GALATASARAY: "35 MİLYON EURO"


Çizme medyasında yer alan haberlere göre; Napoli, Kolombiyalı oyuncuyu yeni sezonda kadrosuna katmak istiyor. Napoli, Sanchez için sarı-kırmızılıların kapısını 15-20 milyon euro arasında bir teklifle çalacak.

Cimbom ise Sanchez için 35 milyon euro bandında gelir bekliyor. Galatasaray sezon başında, 27 yaşındaki stoperi 9.5 milyon euroya kadrosuna katmıştı.

Galatasaray'da bu sezon 28 maça çıkan yıldız oyuncu 3 kez gol sevinci yaşadı, 2 de asist yaptı.



 
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