David Sambissa: ''Fantastik bir takıma karşı oynadık''

İstanbulspor'un savunma oyuncusu David Sambissa, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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David Sambissa: ''Fantastik bir takıma karşı oynadık''
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25 Ocak 2024 22:59
İstanbulspor'un Galatasaray'a karşı tek golünü atan David Sambissa, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sambissa, "Galatasaray'a karşı iyi bir oyun ortaya koyduk. İkinci golün VAR'dan dönmesi moralimizi aşağıya çekti. Sonuna kadar savaştık, ancak fantastik bir takıma karşı oynadık.'' dedi. 

Sözlerine devam oyuncu, ''Bu tarz takımlara karşı tüm gücümüzle oynayacağız. Artık önümüzdeki maçlara odaklanacağız. Pes etmeyeceğiz. Kümede kalmak için sonuna kadar devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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