David Luiz, Arsenal'den ayrılıyor!

Brezilyalı savunma oyuncusu David Luiz, sezon sonunda Arsenal'den ayrılma kararı aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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David Luiz, Arsenal'den ayrılıyor!
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14 Mayıs 2021 19:28
Fenerbahçe ile adı anılan David Luiz, sezon sonunda Arsenal'den ayrılıyor.

Daily Mail'in haberine göre sözleşmesinin sonuna gelen David Luiz, Arsenal yönetimiyle yaptığı görüşmenin ardından takımdan ayrılma kararı aldı.

Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu belirtilen 34 yaşındaki oyuncu için Benfica ve MLS kulüplerinin de girişimleri bulunuyor.

2 SEZONDA 73 MAÇ

Chelsea'den geldiği Arsenal'de 2 sezonda 73 maça çıkan Brezilyalı stoper, 4 kez de ağları sarstı.

Arsenal'de geçen sezon eski takımı Chelsea'yi 2-1 yenerek FA Cup kazanan tecrübeli oyuncu, bu sezon Newcastle United maçında bir sakatlık da geçirdi.

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