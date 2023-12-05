David de Gea'dan Newcastle'a yeşil ışık

Nick Pope'nin uzun süreli sakatlığının ardından David de Gea'ya teklif yapan Newcastle United'a, İspanyol kaleci yeşil ışık yaktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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David de Gea'dan Newcastle'a yeşil ışık
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05 Aralık 2023 21:28
Sezon başında Manchester United ile sözleşmesi sona eren ve herhangi bir takımla anlaşamayıp boşta kalan David de Gea'ya, Newcastle United talip olmuştu.

TEKLİFİ KABUL EDEBİLİR

İngiliz ekibinde Nick Pope'nin son oynanan Manchester United maçında sakatlanmasıyla beraber 4-5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Bu şok sakatlığın ardından kadrosuna takviye yapmayı düşünen Newcastle United'ın, serbest oyuncu konumunda bulunan David de Gea'ya teklif yaptığı iddia edilmişti.

Alman basınında çıkan haberlere göre 33 yaşındaki tecrübeli İspanyol kaleci David de Gea, Newcastle United'dan gelen teklifi kabul etmek üzere olduğu iddia edildi.

545 MAÇA ÇIKTI

Manchester United formasıyla 12 sezonda 545 resmi maça çıkan David de Gea bu karşılaşmalarda kalesinde 590 gol görürken, 190 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

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