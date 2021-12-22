David Alaba Avusturya'da 8. kez yılın en iyisi!

İspanya LaLiga devi Real Madrid'in defans oyuncusu David Alaba, Avusturya'da 2021 yılının en iyi futbolcusu seçildi.



Avusturya Süper Ligi'nde mücadele eden 12 kulübün teknik direktörünün de oyunu alan yıldız oyuncu, toplamda aldığı 44 oy ile Karim Adeyemi ve Christoph Baumgartner'ı geçerek yılın en iyisi seçildi.



Öte yandan tecrübeli futbolcu, kariyerinde sekizinci kez bu ünvana sahip oldu.



Avusturyalı futbolcu bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 23 maçta 2 gol, 3 asist yapma başarısı gösterdi.





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