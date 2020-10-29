Darüşşafaka Tekfen'de koronavirüs vakası

Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Haber; AA
Abone Ol
Darüşşafaka Tekfen'de koronavirüs vakası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ekim 2020 16:15
Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasına göre, rutin taramalar dışında gerekli görülmesi üzerine bir oyuncuya yapılan Kovid-19 PCR testi pozitif sonuçlandı.

Klinik şikayeti gözlenmeyen oyuncunun izolasyon ve tedavi süreçleri başlatıldı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için