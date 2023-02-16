Darüşşafaka İspanyol rakibine mağlup oldu

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu L Grubu 3. hafta maçında Darüşşafaka Lassa, deplasmanda İspanya'nın UCAM Murcia ekibine 96-87 yenildi.



Murcia Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-23 önde bitiren Darüşşafaka Lassa, devre arasına da 49-48 üstün gitti.



Başa baş mücadelenin sürdüğü üçüncü periyodu 69-67 önde geçen UCAM Murcia, karşılaşmadan 96-87 galip ayrıldı.



İspanya temsilcisinde Thaddus McFadden, 26 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Darüşşafaka Lassa'da Gabriel Olaseni'nin 19 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.



Grupta UCAM Murcia, ikinci galibiyetini aldı, Darüşşafaka Lassa ise üçüncü yenilgisini yaşadı.



Öte yandan karşılaşma öncesi Türkiye ve Suriye'yi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.





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