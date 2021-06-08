Danny Welbeck, Trabzonspor'a önerildi

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Welbeck, menajerler tarafından Trabzonspor'a da teklif edildi. İngiliz forvetin bonservisi elinde bulunuyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Danny Welbeck, Trabzonspor'a önerildi
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08 Haziran 2021 09:51
Djaniny'nin gidişine göre kadrosuna 2 forvet birden katmayı planlayan Bordo-Mavili kulübe, menajerler tarafından da pek çok isim öneriliyor. Bu oyunculardan biri de; Danny Welbeck.

Daha önce hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe 'ye teklif edilen İngiliz oyuncu, Fırtına'nın da gündemine geldi. Menajeri aracılığıyla Karadeniz ekibine önerilen Welbeck'in bonservisi elinde bulunuyor.

Trabzonspor'un oyuncuyla ilgili henüz bir tasarrufunun olmadığı öğrenilirken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararına göre hareket edilecek.

Geride bıraktığımız sezon Brighton forması giyen 30 yaşındaki Welbeck, Premier Lig'de çıktığı 24 maçta 6 gol attı, 3 asist yaptı. Kariyerinde Manchester United, Arsenal gibi dev kulüpler bulunan 1.85 boyundaki Welbeck, geçirdiği ciddi sakatlıklar nedeniyle sıkıntılar yaşamıştı.




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