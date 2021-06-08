Danny Welbeck, Trabzonspor'a önerildi

Djaniny'nin gidişine göre kadrosuna 2 forvet birden katmayı planlayan Bordo-Mavili kulübe, menajerler tarafından da pek çok isim öneriliyor. Bu oyunculardan biri de;Daha önce hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe 'ye teklif edilen İngiliz oyuncu, Fırtına'nın da gündemine geldi. Menajeri aracılığıyla Karadeniz ekibine önerilen Welbeck'in bonservisi elinde bulunuyor.Trabzonspor'un oyuncuyla ilgili henüz bir tasarrufunun olmadığı öğrenilirken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararına göre hareket edilecek.Geride bıraktığımız sezon Brighton forması giyen 30 yaşındaki Welbeck, Premier Lig'de çıktığı 24 maçta 6 gol attı, 3 asist yaptı. Kariyerinde Manchester United, Arsenal gibi dev kulüpler bulunan 1.85 boyundaki Welbeck, geçirdiği ciddi sakatlıklar nedeniyle sıkıntılar yaşamıştı.