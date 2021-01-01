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Daniel Theis, üç takımlı takasla Chicago'da!

Boston Celtics, Chicago Bulls ve Washington Wizards'ın, yedi oyuncunun katıldığı üç takımlı bir takası tamamladıkları açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics, Chicago Bulls ve Washington Wizards'ın, yedi oyuncunun katıldığı üç takımlı bir takası tamamladıkları açıklandı.

Takasın tüm detayları ise şu şekilde kayda geçti:

- Bulls, Celtics'ten Daniel Theis, Javonte Green ve 1.3 milyon dolar nakit para, Wizards'tan ise Troy Brown Jr. ve 250.000 dolar nakit para alacak.
- Celtics, Bulls'dan Luke Kornet'i, Wizards'tan ise Moe Wagner'i alacak.
- Wizards, Bulls'dan Daniel Gafford'ı ve Chandler Hutchison'ı alacak.

28 yaşındaki Theis, 24.5 dakika ortalamayla sahada kalarak maç başına 9.5 sayı, 5.2 ribaund, 1.6 asist ve 1.0 blok istatistikleri yakalamıştı.


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