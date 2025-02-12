Dallas Mavericks'in pivotu Daniel Gafford, sağ dizinde meydana gelen burkulma nedeniyle en az iki hafta parkelerden uzak kalacak.



Gafford, sakatlığı Dallas Mavericks'in Sacramento Kings'e karşı aldığı mağlubiyet sırasında yaşadı.



Bu sakatlık, Kings'in zaten Anthony Davis ve Dereck Lively II gibi önemli oyuncularının eksik olduğu bir dönemde gelerek takımın uzun rotasyonundaki derinliği daha da azalttı.



Gafford, bu sezon Mavericks formasıyla çıktığı 51 maçta 21.9 dakika ortalamayla 12.3 sayı, 6.9 ribaund, 1.4 asist ve 1.9 blok istatistikleri yakaladı.



