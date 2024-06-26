Dani Olmo'dan Barcelona iddiasına cevap

Bundesliga ekibi Leipzig forması giyen 26 yaşındaki İspanyol on numara Dani Olmo'nun ismi Barcelona ile anılıyordu.



Olmo, bir açıklamada bulunarak Barcelona ile ilgili iddialara cevap verdi.



Altyapısından yetiştiği Barcelona'ya dönüp dönmeyeceği ile ilgili Olmo, ''La Liga dünyanın en iyi liglerinden biri. Geleceğim 14 Temmuz'dan önce belli olacak. Barcelona veya başka takım belli değil." dedi.



Olmo şu anda sadece Avrupa Şampiyonası'na odaklandığını söyleyerek, "Hedefim sadece Avrupa Şampiyonası'nda başarı yakalamak. Tek düşüncem şu an ülkemle kupa kazanmak." yorumunda bulundu.



13 GOLE KATKI



Geride bıraktığımız sezonda Leipzig formasını 25 kez giyen Olmo, 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.





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