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Daçka'nın rakibi Baskonia

THY EuroLeague'de Darüşşafaka Tekfen, Baskonia'yı ağırlayacak. Maç öncesi tüm detaylar burada...

Kaynak: AA
Daçka'nın rakibi Baskonia
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24 Ocak 2019 13:21
Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 20. haftasında Cuma günü İspanya temsilcisi Baskonia ile karşılaşacak.

Volkswagen Arena'da oynanacak maç, saat 20.15'te başlayacak. Karşılaşma beİN Sports 3'ten canlı olarak yayınlanacak.

Geçen sezon ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyon olarak THY Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan yeşil-siyahlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda başarılı bir performans sergileyemedi.

Darüşşafaka Tekfen, Avrupa Ligi'nde geride kalan 19 maçta sadece 2 galibiyet alabildi ve 16 takım arasında son sırada yer aldı. Baskonia ise 9 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan maçı Baskonia 82-56 kazanmıştı.

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