Curry, Noel maçında oynamayacak!

Golden State Warriors, Noel gününde Cleveland Cavaliers ile son beş maçı burkulan sağ ayak bileği yüzünden kaçıran Stephen Curry olmadan karşılaşacak.



4 Aralık'ta sakatlanan Curry, Salı günü Warriors'ın sağlık personeli tarafından yeniden değerlendirildi. Ekibin açıklamasına göre, ayak bileği "iyi iyileşen" ve genel olarak "iyi ilerleme kaydeden" Curry, tekrar değerlendirilmeden önce bir hafta daha kadro dışı olacak.



Bu yılın Noel günü maçı, Warriors ve Cavs'in üçüncü kez üst üste karşılaşacağı maç olacak. Şimdiye kadar durum 1-1 şeklinde.



Curry'nin bu sezon ortalamaları 26.3 sayı, 6.6 asist ve 5.1 ribaund şeklinde, fakat Warriors kendisinin yokluğunda oynadığı beş maçı da kazandı ve dokuz maçlık bir galibiyet serisinde bulunuyor. 24-6'lık bir seriye sahip olan Cavaliers, Batı konferasında Houston Rockets'ın 1.5 maç gerisinde.



Cavs ise, 5-7'lik bir başlangıçtan sonra 19 maçın 18'ini kazanarak Doğu'da ikinci sıraya yerleşmiş bulunuyor.



