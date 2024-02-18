Curry, Ionescu'ya karşı 3 Sayı Yarışmasını kazandı!

Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, NBA All-Star Hafta Sonu'nda WNBA ekibi New York Liberty'nin guardı Sabrina Ionescu'yu 3 Sayı Yarışmasında mağlup etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Curry, Ionescu'ya karşı 3 Sayı Yarışmasını kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Şubat 2024 06:24
Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, NBA All-Star Hafta Sonu'nda WNBA ekibi New York Liberty'nin guardı Sabrina Ionescu'yu 3 Sayı Yarışmasında mağlup etti.

Curry, müsabakadan 29 sayı atarak galibiyetle çıktı.

26 sayı atan Ionescu, WNBA'in üç sayı çizgisi mesafesi yerine, NBA'in üç sayı çizgisi mesafesinde rekabet etti.

Curry geçmişte NBA'in 3 Sayı Yarışmasını iki kez (2015, 2021) kazanırken, Ionescu ise geçtiğimiz Temmuz ayında Las Vegas'ta düzenlenen WNBA All-Star Maçında aynı yarışmada olası 40 sayıdan 37'sinde isabet bularak bu alanda rekora imza atmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery