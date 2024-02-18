Stephen Curry, 29 sayı kaydederek Sabrina Ionescu'ya karşı mücadele ettiği 3 Sayı Yarışmasında galip geldi! 🔥🔥🔥#NBAAllStarpic.twitter.com/JFzUhSYZuZ



— Sporxtv (@sporxtv) February 18, 2024

Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, NBA All-Star Hafta Sonu'nda WNBA ekibi New York Liberty'nin guardı Sabrina Ionescu'yu 3 Sayı Yarışmasında mağlup etti.Curry, müsabakadan 29 sayı atarak galibiyetle çıktı.26 sayı atan Ionescu, WNBA'in üç sayı çizgisi mesafesi yerine, NBA'in üç sayı çizgisi mesafesinde rekabet etti.Curry geçmişte NBA'in 3 Sayı Yarışmasını iki kez (2015, 2021) kazanırken, Ionescu ise geçtiğimiz Temmuz ayında Las Vegas'ta düzenlenen WNBA All-Star Maçında aynı yarışmada olası 40 sayıdan 37'sinde isabet bularak bu alanda rekora imza atmıştı.