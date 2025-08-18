Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, takımın yaz döneminde henüz kadroya yeni ekleme yapmamasına rağmen sakinliğini koruyor.The San Francisco Chronicle'dan Sam Gordon'un haberine göre, Curry mevcut durumu bir eksiklik olarak görse de, Warriors'ın son dönemde yakaladığı kimliğe olan güvenini vurguladı.Takımın kadro yapılanmasının, özellikle sınırlı serbest oyuncu hamleleri nedeniyle geciktiği biliniyor. Yönetim, genç forvet Jonathan Kuminga ile yaşanan sözleşme çıkmazını çözmeye çalışırken, Al Horford, De'Anthony Melton ve Gary Payton II gibi isimlerin imzalarının kısa süre içinde resmileşmesi bekleniyor.Curry ise süreci büyük bir olgunlukla karşıladığını dile getirdi:37 yaşındaki yıldız, yeni sezon için bireysel hazırlıklarına da yoğunlaşmış durumda. 17. NBA sezonuna girmeye hazırlanan Curry, antrenman rutinini tamamen gözden geçirerek oyununa uygun detaylara odaklandığını belirtti:Geçtiğimiz sezon ikinci turda Minnesota'ya karşı oynanan seride sol hamstring sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Curry, sağlık durumunun ise gayet iyi olduğunu vurguladı:Warriors taraftarı için en büyük umut kaynağı, Curry'nin hem fiziksel olarak diri hem de zihinsel olarak motive şekilde yeni sezona hazırlanıyor olması.