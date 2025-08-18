Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, takımın yaz döneminde henüz kadroya yeni ekleme yapmamasına rağmen sakinliğini koruyor.
The San Francisco Chronicle'dan Sam Gordon'un haberine göre, Curry mevcut durumu bir eksiklik olarak görse de, Warriors'ın son dönemde yakaladığı kimliğe olan güvenini vurguladı.
Takımın kadro yapılanmasının, özellikle sınırlı serbest oyuncu hamleleri nedeniyle geciktiği biliniyor. Yönetim, genç forvet Jonathan Kuminga ile yaşanan sözleşme çıkmazını çözmeye çalışırken, Al Horford, De'Anthony Melton ve Gary Payton II gibi isimlerin imzalarının kısa süre içinde resmileşmesi bekleniyor.
Curry ise süreci büyük bir olgunlukla karşıladığını dile getirdi:
"Bu yaz biraz farklı, evet. Ama geçen sezonun son bölümünde ve playofflarda kurduğumuz kimliğe güveniyorum. Biz hâlâ çok iyi bir takımız. Sadece bizi bir üst seviyeye taşıyacak birkaç parçaya daha ihtiyacımız var."
37 yaşındaki yıldız, yeni sezon için bireysel hazırlıklarına da yoğunlaşmış durumda. 17. NBA sezonuna girmeye hazırlanan Curry, antrenman rutinini tamamen gözden geçirerek oyununa uygun detaylara odaklandığını belirtti:
"Artık her hareketi, her çalışma yöntemini oyunumla doğrudan bağlantılı hâle getirdim. Yavaşlama, dönüş ve ani duruş anlarını daha verimli hale getirmek istiyorum. Çünkü sakatlıklar çoğunlukla sprintte değil, bu geçiş anlarında oluyor."
Geçtiğimiz sezon ikinci turda Minnesota'ya karşı oynanan seride sol hamstring sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Curry, sağlık durumunun ise gayet iyi olduğunu vurguladı:
"Kendimi iyi ayarlıyorum. Yazı güçlü şekilde bitirmeye hazırım. Media Day geldiğinde tam anlamıyla hazır bir Stephen Curry göreceksiniz."
Warriors taraftarı için en büyük umut kaynağı, Curry'nin hem fiziksel olarak diri hem de zihinsel olarak motive şekilde yeni sezona hazırlanıyor olması.
