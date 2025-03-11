Golden State Warriors'ın süperstarı Stephen Curry, NCAA ekibi Davidson Üniversitesi'nin basketbol programlarında genel menajer yardımcısı olarak göreve başladı.



Curry, NCAA'de halen aktif olarak oynarken idari bir göreve gelen ilk oyuncu oldu.



Warriors yıldızı, kolej ve profesyonel kariyerindeki deneyimlerinden yararlanarak erkek ve kadın basketbol takımlarına rehberlik edecek. Aynı zamanda, daha önce Under Armour'ın küresel spor pazarlama ekibinde görev yapan Austin Buntz ile birlikte çalışacak.



"Davidson deneyimi gerçekten üst düzey," diyen Curry, yaptığı açıklamada, "2006'da Davidson'a geldiğimde, en üst seviyede basketbol oynama, harika bir eğitim alma ve güçlü bir mezun ağı oluşturma fırsatı yakaladım. Şimdi bu deneyimi, yetenekli ve karakterli sporculara sunmak istiyorum," ifadelerini kullandı.



