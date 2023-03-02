Curlingde milliler kayıp!

Dünya Gençler Curling Şampiyonası'nda erkekler kategorisinde mücadele eden Türkiye, son iki maçında İsviçre ve Güney Kore'ye mağlup oldu.



Almanya'nın Füssen kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, sekizinci ve dokuzuncu maçlarını oynadı.



Gündüz seansında İsviçre'yle karşılaşan milli takım, rakibine 9-2 yenildi. Akşam seansında ise Güney Kore'yle karşılaşan ay-yıldızlı ekip, rakibine 11-3 kaybetti.



Genç Erkek Curling Milli Takımı, 1 galibiyet, 8 yenilgiyle 10 takımlı şampiyonayı son sırada tamamladı.





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