Curling'de ABD'ye mağlup olduk

Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda Millilerimiz dördüncü maçında ABD'ye 11-4 mağlup oldu

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Curling'de ABD'ye mağlup olduk
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21 Mart 2023 00:37
Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, dördüncü maçında ABD'ye 11-4 yenildi.

İsveç'in Sandviken kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, dördüncü maçında ABD ile karşılaştı.

Rakibine 11-4 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, beşinci maçında ise yarın Japonya ile karşılaşacak.

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