Cüneyt Çakır yönetti, Milan 10 kişi kaldı ve yıkıldı

Milan 2014 yılından sonra ilk kez iç sahada Şampiyonlar Ligi maçı oynadı. Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Milan 10 kişi kaldı, Atletico Madrid son bölümde bulduğu gollerle kazandı.

Haber; Sporx.com
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Cüneyt Çakır yönetti, Milan 10 kişi kaldı ve yıkıldı
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28 Eylül 2021 23:50
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda İtalyan ekibi Milan ile İspanyol temsilcisi Atletico Madrid karşı karşıya geldi. San Siro Stadyumu'nda 2014'ten sonra ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Milan, Atletico Madrid karşısında önde olmasına rağmen skoru koruyamadı ve 2-1 mağlup oldu.

2014'te iç sahada son Şampiyonlar Ligi maçını yine Atletico Madrid ile oynayan ve 1-0 kaybeden Milan, bu kez Rafael Leao'nun 20. dakikadaki golüyle öne geçti.

Milan'da Franck Kessie, 15 ve 29. dakikalarda gördüğü kartların ardından oyun dışında kaldı.

Atletico Madrid, 84. dakikada Antoine Griezmann'ın golüyle durumu 1-1 yaptı. 90+4'te sahneye çıkan Luis Suarez, Atletico Madrid'e galibiyeti getirdi.

Luis Suarez, Eylül 2015'ten bu yana ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında deplasmanda gol attı 

Bu galibiyetin ardından Atletico Madrid puanını 4 yaptı. Milan henüz puanla tanışamadı.

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Milan, 19 Ekim günü Porto'ya konuk olacak. Atletico Madrid aynı tarihte Liverpool'u ağırlayacak.







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