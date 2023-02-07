Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'OHAL ilan ediyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 ilde hissedilen depremlerle ilgili olarak açıklama yaptı. Erdoğan "Depremden etkilenen 10 ilde, 3 ay süreyle OHAL ilan edildi." sözleriyle alınan kararı açıkladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremlerde 3 bin 549 vefat, 22 bin 168 yaralımız var. Maalesef ölü ve yaralı sayımızı giderek artıyor. Şu ana kadar 8 binin üstünde vatandaşımızı kurtardık."



İŞTE CUMHURBAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARI...



Bu depremler benzerlerine göre çok geniş bir alanda, çok büyük bir yıkıma sebep oldu. Coğrafyanın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. Devletin tüm imkanları, depremin ilk anından itibaren seferberlik ruhuyla felaket bölgelerinde çalışmaya başlamıştır.



Uzman personel ve araçları hemen bölgeye gönderdik. Hava şartları nedeniyle ekiplerimiz bölgeye ulaşmak için yoğun çaba sarf etmiştir. Binalardaki tehlikeler çalışmaları olumsuz etkiliyor. Şartların zorluğuna bakmadan, gönüllülerin de desteğiyle arama çalışmalarını sürdürüyoruz.



Depremzedelerin ihtiyaçlarına yönelik 54 bin çadır, 102 bin yatak ve diğer ihtiyaç malzemeleri bölgeye gönderildi. Felaketin yaşandığı her ile, ilave vali ve kaymakamlar görevlendirdik. Her ilde bir Bakan yürütülen faaliyetlere destek veriyor. Bizler de sahadaki arkadaşlarımızla sürekli irtibat içerisindeyiz. Gelişmeleri takip ediyoruz ve gereken müdahaleleri yapıyoruz.



100 Milyar liralık kaynağı kurumların emrine tahsis ettik. Ulaşım ve iletişim hatlarının açık tutulması hayati öneme sahiptir. Yardım malzemelerinin ulaşmasında hala zorluklar yaşanıyor. Zorunlu oldukça deprem bölgesindeki yolları kullanmayın. Telefon görüşmelerini acil ihtiyaçlar dışında yapmayın.



Bölgedeki havalimanlarının bir kısmını yardım ihtiyaçlarına ayırdık. Toplamda 5 bin sağlık personeli aktarılmıştır. Ülkemizdeki tüm vatandaşlarımız, stokların güçlü tutulması için kan bağışı yapıyor. Güvenlik güçlerimizden çok sayıda personel arama kurtarma çalışmalarında görevlendirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri'nin 10 gemisi, Hava Kuvvetleri'nin uçakları devrededir. Jandarma 26 kargo uçağı, Sahil Güvenlik ise gemi ve botlarıyla görev başındadır. İnsansız hava araçlarını da devreye aldık. Binlerce gönüllü, AFAD ile bölgeye akın etmektedir.



Parti ayrımı gözetmeksizin, tüm belediyeler ellerinde yardım malzemelerini, araç gereçlerini bölgeye göndermektedir.



3549 vefat, 22 bin 168 yaralımız var. 8 bin üzerinde vatandaş enkaz altında sağ olarak kurtarıldı. Yaralılar, ülkemizin diğer illerine gönderilerek tedavi altına alınıyor.



Yalan haberler ve çarpıtmalarla insanlarımızı birbirine düşürmek isteyenleri yakından takip ediyoruz. Gün onlarla tartışma günü değil. Günü geldiğinde tuttuğumuz defteri açacağız. Savcılarımız gereken işlemleri yapıyor.



Ülke genelindeki okullarda 13 Şubat'a, afet bölgesindeki okullarda 20 Şubat'a kadar eğitim öğretime ara verildi.



Deprem yaralarının sarılmasına yardım etmek isteyen vatandaşlarımızı ve iş dünyamızı AFAD hesaplarına bağışta bulunmaya davet ediyorum. AFAD'ın ülkemizin önde gelen tüm bankaları ve katılım şirketlerinde bulunan Türk lirası ve döviz hesaplarına havalelerden herhangi bir ücret alınmayacaktır."



OHAL NEDİR?



Olağanüstü hâl (OHAL) , olağanüstü yönetim usullerinin uygulanmasını gerektiren doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ağır ekonomik bunalım, kamu düzenini ciddi biçimde bozan yaygın şiddet olayları gibi durumlar. Olağanüstü hâl rejimi yönetim makamlarının yetkisinin genişlemesi sonucunu yaratır. Belirli yaş aralıklarındaki vatandaşlar için çalışma yükümlülüğü, gerektiğinde para ve mal yükümlülüğü konulabilir.



Olağanüstü hâl, 27 Ekim 1983 tarihinde yürürlüğe giren 2935 sayılı Olağanüstü Hâl Kanunu kapsamında tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar, ağır ekonomik bunalım ve "anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması" olarak nitelendirilen durumlardır. Bu hâllerin bir veya birden fazlasının görülmesi durumunda Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Millî Güvenlik Kurulu'nun görüşünü de aldıktan sonra, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hâl ilan edebilir.





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