Çukurova Basketbol, Emlak Konut karşısında galip!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk ettiği Emlak Konut'u 67-59 yendi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Yiğit Emre Şimşek, Ali Osman Kanık
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 3, Gray 16, Holingsvorth 14, Hayes 23, Boner 8, Gamze Takmaz, Özge Özışık, Gökşen Fitik 3, Sinem Ataş, Esra Ural Topuz
Emlak Konut: Lavender 13, Bahar Çağlar Ökten 8, Fields 18, Walker 9, Harika Gözde Eldaş 2, Merve Arı 6, Hülya Çoklar Asarcıklı, Gizem Yavuz 3
1. Periyot: 19-21
Devre: 39-36
3. Periyot: 50-49
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Yiğit Emre Şimşek, Ali Osman Kanık
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 3, Gray 16, Holingsvorth 14, Hayes 23, Boner 8, Gamze Takmaz, Özge Özışık, Gökşen Fitik 3, Sinem Ataş, Esra Ural Topuz
Emlak Konut: Lavender 13, Bahar Çağlar Ökten 8, Fields 18, Walker 9, Harika Gözde Eldaş 2, Merve Arı 6, Hülya Çoklar Asarcıklı, Gizem Yavuz 3
1. Periyot: 19-21
Devre: 39-36
3. Periyot: 50-49
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