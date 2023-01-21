Çukurova Basketbol, Emlak Konut karşısında galip!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk ettiği Emlak Konut'u 67-59 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çukurova Basketbol, Emlak Konut karşısında galip!
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21 Ocak 2023 18:56
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk ettiği Emlak Konut'u 67-59 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Yiğit Emre Şimşek, Ali Osman Kanık

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 3, Gray 16, Holingsvorth 14, Hayes 23, Boner 8, Gamze Takmaz, Özge Özışık, Gökşen Fitik 3, Sinem Ataş, Esra Ural Topuz

Emlak Konut: Lavender 13, Bahar Çağlar Ökten 8, Fields 18, Walker 9, Harika Gözde Eldaş 2, Merve Arı 6, Hülya Çoklar Asarcıklı, Gizem Yavuz 3

1. Periyot: 19-21

Devre: 39-36

3. Periyot: 50-49

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