Cuesta, 36 saniyede saç baş yoldurdu!

Galatasaray'da 80. dakikada oyuna giren Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta, girdiği ilk pozisyonda Kasımpaşalı Can Keleş'i düşürerek 36 saniye sonra penaltıya sebebiyet verdi ve takımını galibiyetten etti. Taraftarlar, "Tarihin en kötü transferi" ve "Külliyen zarar" diyerek sitemde bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Cuesta, 36 saniyede saç baş yoldurdu!
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03 Mart 2025 09:00
Son güncelleme 03 Mart 2025 09:13
Ara transfer döneminde Galatasaray'ın 8 milyon euro bonservisle renklerine bağladığı Carlos Cuesta, Kasımpaşa maçınaa damga vurdu.

Taraftarların alınmasını istemediği ve büyük tepki gösterdiği Kolombiyalı stoper, 80. dakikada Eren Elmalı'nın yerine oyuna dahil oldu ancak hatalarıyla saç baş yoldurdu.

Girdiği ilk pozisyonda markajındaki Can Keleş'i kaçıran ve düşüren Cuesta, 36 saniye sonra penaltıya sebebiyet verdi ve Kasımpaşa, 3-3 eşitliği sağladı.

Uzatmalarla birlikte 20 dakika sahada kalan oyuncunun performansı, taraftarların sosyal medyadan büyük tepkisini çekti.

X'ten sarı-kırmızılı futbolseverler, "Cuesta'yı sahada göreceksiniz demişlerdi, gördük", "Tarihin en kötü transferi Cuesta", "Nelsson'u gönder, Cuesta al. Futbolcudan bu kadar anlıyorlar", "Külliyen zarar" diyerek öfkelerini ifade etti.

OTOBÜSE BİNMEDİLER

Cuesta maç sonu takım otobüsüne binmedi ve özel araçla stattan ayrıldı. Kolombiyalı stoper gibi Osimhen de özel araçla gitti.  

 
 

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