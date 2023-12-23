Crystal Palace, Osayi-Samuel'i kafaya taktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Fenerbahçe'nin Nijeryalı oyuncusu Bright Osayi-Samuel'i renklerine bağlamak için kolları sıvadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Crystal Palace, Osayi-Samuel'i kafaya taktı
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23 Aralık 2023 17:46
Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel, İngiliz kulüplerinin gözdesi konumuna geldi.

İngiliz basınından Team Talk'ın haberine göre; Crystal Palace, Bright Osayi-Samuel'i renklerine katmak için oldukça ısrarcı bir tutum sergiliyor.

Haberde, Palace yöneriminin Osayi-Samuel'in bu sezonki performansından çok etkilendiği ifade edilirken, 2025 yılında sözleşmesi sona erecek oyuncu için yaz aylarında teklif yapmayı planladığı belirtildi.

İNGİLTERE'DEN İKİ TALİBİ DAHA VAR

Bunun yanı sıra haberde, Premier Lig ekibi Wolverhampton ve Championship ekibi Leeds United'ın da Osayi-Samuel ile yakından ilgilendiği yazıldı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 resmi maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 2 gol 4 asist kaydetti.



 
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