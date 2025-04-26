Crystal Palace, finale yükseldi!

İngiltere FA Cup yarı final maçında Crystal Palace, Aston Villa'yı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Crystal Palace, finale yükseldi!
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26 Nisan 2025 21:13
İngiltere FA Cup yarı final maçında Crystal Palace, Aston Villa ile karşı karşıya geldi.

Wembley Stadyumu'ndaki mücadeleyi Crystal Palace 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Crystal Palace'a galibiyeti getiren goller dakika 31'de Eberechi Eze ile 58 ve 90+4' dakikalarda Ismaila Sarr'ın attığı gollerle geldi. 

Mücadelenin 53. dakikasında Crystal Palace, Jean Philippe Mateta ile penaltı atışından yararlanamadı.

Crystal Palace'ın fiinaldeki rakibi ise Nottingham Forest ile Manchester City arasında oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak.
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