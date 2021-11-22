Cristiano Ronaldo, Solskjaer'e veda etti

Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, Ole Gunnar Solskjaer'e veda etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Cristiano Ronaldo, Solskjaer'e veda etti
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22 Kasım 2021 16:16
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, görevden alınan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e veda etti.

Solskjaer'in olağanüstü bir insan olduğunu söyleyen Ronaldo, "Old Trafford'a ilk gelişimde santrforumdu ve Manchester United'a geri döndüğümde teknik direktörümdü. Her şeyden önemlisi, Ole olağanüstü bir insan. Hayatın Ole'ye hazırladığı her şey için ona en iyisini diliyorum. İyi şanslar dostum! Hak ediyorsun!" dedi.

Manchester United'ın başında 168 maça çıkan Solskjaer, 92 galibiyet, 35 beraberlik ve 41 mağlubiyet almıştı.


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