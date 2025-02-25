Cristiano Ronaldo, saymaya devam ediyor!

Suudi Arabistan Pro Lig'in 22. haftasında Al Nassr ile Al Wehda karşı karşıya geldi.



King Abdülaziz Sports City Stadyumu'nda oynanan mücadelede Al Nassr, Al Wehda'yı deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti.



Maçtaki goller, 48. dakikada Cristiano Ronaldo ve 90+10. dakikada penaltıdan Sadio Mane ile geldi. Portekizli yıldız, attığı golle kariyerindeki 925. golünü kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Al Nassr, 47 puanla 3. sıraya yükseldi. Al Wehda ise 13 puanla ligin son sırasında yer alıyor.



