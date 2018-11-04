Cristiano Ronaldo: ''Manchester'a dönerken korkuyordum''

Juventus'un yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, İngiliz basınına verdiği röportajında, o dönem Manchester United'a geri dönme konusunda çekinceler yaşadığını itiraf etti.
O dönem Manchester United'da forma giyen Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nda yaşanan olaydan sonra İngiltere'ye dönerken çekindiğini dile getirdi.
Yaşanan gerginlik sonrası Rooney'nin kırmızı kart görmesi nedeniyle o dönem endişelendiğini itiraf eden Ronaldo, ''Medya bir anda çok büyük bir dram yarattı. İngiltere'ye döndüğümde çok korktum. Rooney yüzünden değil ama İnilgiz taraftarlar nedeniyle... Benim için zor bir dönemdi. İngiltere'ye döndüğümde tüm stadyumun bana tepki göstereceğini düşünmüştüm. Açıkçası dönünce Rooney bana çok destek oldu. Bana 'Cristiano o artık geçmmişti oldu, biz şimdiye bakalım ve beraber kupalar kazanalım' demişti'' ifadelerini kullandı.
Ronaldo, Rooney'i özlediğini de dile getirirken ''Onu özlüyorum. Kim bilir? Belki de günün birinde yeniden beraber oynarız'' dedi.
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O dönem Manchester United'da forma giyen Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nda yaşanan olaydan sonra İngiltere'ye dönerken çekindiğini dile getirdi.
Yaşanan gerginlik sonrası Rooney'nin kırmızı kart görmesi nedeniyle o dönem endişelendiğini itiraf eden Ronaldo, ''Medya bir anda çok büyük bir dram yarattı. İngiltere'ye döndüğümde çok korktum. Rooney yüzünden değil ama İnilgiz taraftarlar nedeniyle... Benim için zor bir dönemdi. İngiltere'ye döndüğümde tüm stadyumun bana tepki göstereceğini düşünmüştüm. Açıkçası dönünce Rooney bana çok destek oldu. Bana 'Cristiano o artık geçmmişti oldu, biz şimdiye bakalım ve beraber kupalar kazanalım' demişti'' ifadelerini kullandı.
Ronaldo, Rooney'i özlediğini de dile getirirken ''Onu özlüyorum. Kim bilir? Belki de günün birinde yeniden beraber oynarız'' dedi.
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