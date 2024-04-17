Cristiano Ronaldo, Juventus'a açtığı davayı kazandı

2018 yaz transfer döneminde sürpriz bir kararla Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo açtığı davayı kazandı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Cristiano Ronaldo, alacaklarını alamadığı Juventus'a açtığı davayı resmen kazandı.
Haberin detaylarında İtalyan devinin, Portekizli yıldıza 10 milyon euroyu faiziyle birlikte ödeyeceği söylendi.
134 MAÇA ÇIKTI
Juventus formasıyla 134 resmi maça çıkan Cristiano Ronaldo bu karşılaşmalarda 101 gol, 22 asistlik skor katkısı sağladı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Cristiano Ronaldo, alacaklarını alamadığı Juventus'a açtığı davayı resmen kazandı.
Haberin detaylarında İtalyan devinin, Portekizli yıldıza 10 milyon euroyu faiziyle birlikte ödeyeceği söylendi.
134 MAÇA ÇIKTI
Juventus formasıyla 134 resmi maça çıkan Cristiano Ronaldo bu karşılaşmalarda 101 gol, 22 asistlik skor katkısı sağladı.
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