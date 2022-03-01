Cristiano'nun sauna yayınını 700 bin kişi izledi

Cristiano Ronaldo'nun Instagram üzerinden yaptığı sauna ve duş canlı yayınını anlık 700 bine yakın kişi izledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Cristiano'nun sauna yayınını 700 bin kişi izledi
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01 Mart 2022 01:58
Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'ın en yüksek takipçiye sahip kişisi Cristiano Ronaldo bu kez yaptığı canlı yayınla konuşuldu.

Portekizli süper starın. sauna ve ardından duşa girdiği anları canlı olarak yayınladı. Yayını anlık 700 bine yakın kişinin izlediği görüldü.

37 yaşına rağmen formunu koruyan Cristiano Ronaldo'nun kısa süreli yayınını toplamda 1 milyondan fazla kişinin canlı olarak izlediği tahmin ediliyor.

Cristiano Ronaldo'nun Instagram hesabını 407 milyon kişi takip ediyor.





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