CP3 ve Booker: "Soruşturmaya duyarsız kalmayacağız"

Phoenix Suns'ın yıldızları Chris Paul ve Devin Booker, Suns'ın takım sahibi Robert Sarver hakkındaki soruşturmasına "duyarsız" kalmayacaklarını belirttiler.



Booker, Suns tarafından Draft edildiğinden beri kişisel olarak ırkçılık veya kadın düşmanlığı vakaları görmediğini, ancak ligin mevcut ve eski Suns çalışanları tarafından takım sahibi Sarver'ın davranışları hakkında yapılan çok sayıda suçlamayla ilgili soruşturmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi:



"Burada bulunduğum yedi yıl içinde böyle bir şey hiç gözüme çarpmadı ama bu beni konuya duyarsız kılmıyor. Sanırım NBA bir soruşturma başlattı ve iddialar üzerine hareket geçmekten ziyade gerçekleri ortaya çıkarmak üzerine çalışıyor. Ligin emin ellerde olduğundan ve gerçeği bulmak adına gerekli araştırmayı yapacağından eminim."



"BİZ İŞİMİZİ YAPACAĞIZ"



Paul ise, NBA'in 70'in üzerinde mevcut ve eski Phoenix personeliyle yapılan röportajları içeren kapsamlı raporda daha fazla bilgi toplaması sürecinde, sabırlı olmayı sürdüreceğini söyledi:



"Bence şu anda Book'un dediği gibi, söylenen ya da söylenmeyen şeylere karşı duyarsız değiliz fakat tüm detayları bilmiyoruz. Bu yüzden NBA araştırmasını yapacak ve biz de bu süreçte işimizi yapmaya devam edeceğiz."



