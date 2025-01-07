San Antonio Spurs'ün deneyimli oyuncusu Chris Paul'un, Sacramento Kings guardı De'Aaron Fox'ı Spurs'e istediği iddia edildi.



NBA muhabiri Brandon "Scoop B" Robinson, yakın zamanda attığı bir tweet'te Paul'un San Antonio'da Fox ile takım arkadaşı olmak istediğini açıkladı.



Bu potansiyel hamle, Spurs'ün playoff hedeflerini sağlamlaştırmaya çalışmasıyla lig genelinde önemli bir ilgi uyandırdı.



Şu anda Batı Konferansı'nda 18-18'lik bir dereceyle 10. sırada bulunan Spurs, geçen yıl sonuncu olduktan sonra bu sezonda gelişme gösterdi.



Fox, maç başına 37 dakika civarı süre alarak ortalama 26,8 sayı, 5,0 ribaund ve 6,2 asistle bireysel anlamda başarılı bir sezon geçiriyor.



