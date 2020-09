Cowherd: "LeBron ve diğerleri arasındaki uçurum, artık saçma!"

Spor analisti Colin Cowherd, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ile süperstarlar da dahil olmak üzere NBA oyuncularının geri kalanı arasındaki "uçurum" hakkındaki düşüncelerini paylaştı.



Cowherd, The Herd adlı şovunda LeBron hakkında şu açıklamaları yaptı:



"LeBron James için on yedinci yıl. Bu küçümsenemez. Michael Jordan'ın son yılında nasıl olduğunu hatırlıyor musunuz? Pek zıplayamıyordu.



LeBron için on yedinci yıl. LeBron, 'NBA'deki en sıcak genç guardı ben tutayım. O 23 yaşında, kariyerinin doruğunda. Ben uzun forvetim. Bu iş bende.' diyor, ve onu kilitliyor. A) çoğu yıldız bunu yapmak istemez ve B) onlara bu işi verirseniz, yapamazlar.



Uçurum dediğim şey budur. Ve ben bunu NBA'de iki kez gördüm. Michael Jordan en iyi dönemindeyken, Jordan ile bu spordaki diğer herkes arasındaki uçurum çok büyüktü. Magic, ona yakın olan tek oyuncuydu. Ve Magic, sadece bir şeyi Michael'dan daha iyi yapabiliyordu - o da diğerlerini yükseltmek. Michael bunu her zaman yapmadı. Ama skorerlik ve savunma yapmada Magic, Michael'a yakın değildi.



LeBron ile diğer herkes arasındaki uçurum artık saçma bir halde. Son MVP'leri ele alalım, LeBron'a yakın olmaları gerekir. Giannis, şutu yok, Doğu'da yedi yılda üç playoff serisi kazandı. Harden, tek yeteneği var, hepsi hücum. Westbrook, kontrol edilemez. Anthony Davis, LeBron'a katılana kadar kimse dikkat etmiyordu.



Michael'a karşı Magic'inki gibi, Kevin Durant ve Kawhi Leonard'ın da daha iyi yapabilecekleri özellikleri, elementleri var. Kevin Durant sadece daha iyi bir şutör ve Kawhi şu anda atletikliğinin doruk noktasındayken, muhtemelen 8-9 dakika boyunca savunmaya odaklanmakta daha iyi. Ama yakın değil. Kevin Durant bir lider değil ve sağlıklı kalamıyor ve Kawhi konuşup iletişim kurmadığı için, diğerlerini yükseltemiyor, sadece büyük bir oyuncu."



Cowherd'a göre, Lakers süperstarının şu anda sahip olduğu uçuruma sahip olan sadece dört sporcu vardı: Tiger Woods, Serena Williams, Tom Brady ve Michael Jordan.