Costica Buceschi: 'Hayalimiz gerçek oldu'

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanmanın sevindirici olduğunu belirtti.



Buceschi, Zrenjanin kentindeki Kristalna Spor Salonu'nda oynanan Sırbistan maçının ardından, grupta en iyi üçüncüler arasına girerek milli takımın, 2024 Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkı kazanma başarısını AA muhabirine değerlendirdi.



"BURUK BİR SEVİNÇ"



İlk defa kaybettikleri bir maçtan sonra sevinç yaşadıklarını belirten Buceschi, "Buruk bir sevinç yaşıyoruz ama en azından Avrupa Şampiyonası Eleme grubu maçlarına başlarken bu gruptan çıkarak 2024 Avrupa Şampiyonası finallerine gidelim diye hayal ederek yola çıkmıştık, en azından en iyi üçüncü takım olarak finallere gitmeyi başardık." dedi.



Sırbistan maçında hazırlandıkları şekilde oyun sergileyemediklerini de ifade eden Buceschi, "Bugünkü maç da bize bir ders oldu. Önümüzdeki turnuvalarda çok daha dengeli ve çok daha ritimli oynayacağız. Aramızda sakat arkadaşlar da vardı onlar da iyileşecekler takıma katılacaklar. Avrupa Şampiyonası'na katılıyor olmak bizim için buruk bir sevinç oldu. Çalışmalarımıza devam edeceğiz, çok çalışacağız, Avrupa Şampiyonası olsun, Dünya Şampiyonası olsun her zaman için gruplardan çıkıp ana gruba yükselmek için uğraşacağız. Hedeflerimiz her zaman için önümüzdeki senelerde kadın takımızla finalist olarak yarışmak." şeklinde konuştu.





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