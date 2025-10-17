Çorum FK, Hatayspor'a konuk oluyor

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında cumartesi Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.
Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Fatih Tokail yönetecek.
Cezalı futbolcusu bulunmayan kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları devam eden Geraldo, Atakan Cangöz ve Hasan Hüseyin Akınay'ın Atakaş Hatayspor maçında forma giymesi beklenmiyor.
Ligde 5 galibiyet, 3 beraberlik sonucunda 18 puan toplayan ve 4. sırada yer alan Çorum FK, Hatayspor'u yenerek zirve mücadelesini sürdürmek istiyor.
