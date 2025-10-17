17 Ekim
Ümraniye-Sarıyer
20:00
17 Ekim
Union Berlin-Mönchengladbach
21:30
17 Ekim
Real Oviedo-Espanyol
22:00
17 Ekim
PSG-Strasbourg
21:45
17 Ekim
Fortuna Düsseldorf-E.Braunschweig
19:30
17 Ekim
Hannover 96-Schalke 04
19:30
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
21:45
17 Ekim
Middlesbrough-Ipswich Town
22:00

Çorum FK, Hatayspor'a konuk oluyor

Çorum FK, 1. Lig'de cumartesi deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.

17 Ekim 2025 11:45
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında cumartesi Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Fatih Tokail yönetecek.

Cezalı futbolcusu bulunmayan kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları devam eden Geraldo, Atakan Cangöz ve Hasan Hüseyin Akınay'ın Atakaş Hatayspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Ligde 5 galibiyet, 3 beraberlik sonucunda 18 puan toplayan ve 4. sırada yer alan Çorum FK, Hatayspor'u yenerek zirve mücadelesini sürdürmek istiyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
